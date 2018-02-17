هل إستخدم الجيش السوري صاروخا صينيا فوق صوتي لإسقاط الطائرة الاسرائيلية ؟

نشرت مواقع عبرية وأمريكية الليلة الماضية تقريرا مفصلا عن إنجاز الصين صاروخا فوق صوتيا يعطل عمل الطائرات الأمريكية ويسقطها بكل سهولة .

الأدميرال هاري هاريس من الجيش الأمريكي يكشف أن الصين تفوقت على أمريكا وروسيا في تطوير صواريخ دفاعية مضادة للطائرات تعمل بسرعة الصوت خمس مرات وهي غير موجهة كمبيوتريا وإنما تقرر لوحدها تغيير مسارها وملاحقة الطائرات وتعطيلها !!!

وبينما استثمرت أمريكا 9.9 مليار دولار في تطوير صواريخها ، الا انها عجزت حتى الان عن اللحاق بالصين في هذا المجال . والمقلق لواشنطن أكثر ، أن الصين باعت هذه الصواريخ الصوتية لروسيا بينما أمريكا لا تملكها بعد . ما يجعل طائرات سلاح الجو الأمريكي ( والإسرائيلي طبعا ) فريسة للإسقاط في الجو مثل الذباب .

نقطة للتفكير أعرضها أمام الخبراء العسكريين العرب – الطيارين الإسرائيليين وخلال إستجوابهما حول سقوط طائرة اف ١٦ وقفزهما منها فوق الجليل قالا : نحن لم نشعر بالإصابة من أي صاروخ ولكننا فقدنا السيطرة على الطائرة فقفزنا منها !!!

هل كان صاروخا فوق صوتيا أفقد الطائرة عقلها وصارت كمبيوتراتها تهذي ؟؟؟

ولماذا لم تعلن تل أبيب التي تدعي تفوقها عن نوع الصاروخ الذي أصابها ؟ ولماذا حضر خبراء أميريكيون لإستجواب الطيارين ولفحص حطام الطائرة؟؟ولماذا تسخر إيران من سلاح الجو الإسرائيلي بهذا الشكل ؟ ولماذا يبتسم الجنرال قاسم سليماني ؟ ويتلعثم نتانياهو ومعه وزير جيشه أفيغدور ليبرمان ؟

لماذا قالت ممثلة ترامب في الأمم المتحدة كل شئ للدفاع عن إسرائيل ولكنها لم تحضر معها صورا لنوع الصاروخ الذي أسقط طائرة اف ١٦ بينما اعتادت تحضر صورا لكل أنواع الصواريخ التي انطلقت من اليمن وقصفت الرياض في الأشهر الماضية ؟؟؟