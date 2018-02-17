سوريا، منخفض جوي بارد و ثلوج على المرتفعات
تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتله هوائية باردة وتهطل الامطار من ليل السبت وتسمر الفعالية حتى مساء يوم الاحد وتتساقط الثلوج على مرتفعات القلمون و جبل الشيخ التي يزيد ارتفاعها عن 1400
توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح ادنى من معدلاتها
درجات الحرارة المتوقعة للأيام القادمة دمشق السبت: 12/4
الاحد: 15/5
الاثنين: 16/9
الثلاثاء: 16/9
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المنطقة الجنوبية السبت: 10/3
الاحد: 13/7
الاثنين: 13/4
الثلاثاء: 17/3
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منطقة القلمون: السبت: 4/-2
الاحد: 5/-1
الاثنين: 5/0
الثلاثاء: 9/2
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المنطقة الوسطى السبت: 12/6
الاحد: 14/5
الاثنين: 15/7
الثلاثاء: 16/6
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المنطقة الساحليه السبت: 16/13
الاحد: 19/16
الاثنين: 18/13
الثلاثاء: 18/13
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المنطقة الشمالية السبت: 11/5
الاحد: 14/4
الاثنين: 16/7
الثلاثاء: 14/5
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منطقة الجزيرة السبت: 14/9
الاحد: 11/5
الاثنين:15/7
الثلاثاء: 14/8
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المنطقة الشرقية السبت: 14/5
الاحد: 10/3
الاثنين: 15/8
الثلاثاء: 16/5
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ويحذر في ساعات الليل والصباح الباكر من تشكل الضباب الكثيف في المناطق الداخلية