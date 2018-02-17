سوريا، منخفض جوي بارد و ثلوج على المرتفعات

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتله هوائية باردة وتهطل الامطار من ليل السبت وتسمر الفعالية حتى مساء يوم الاحد وتتساقط الثلوج على مرتفعات القلمون و جبل الشيخ التي يزيد ارتفاعها عن 1400

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح ادنى من معدلاتها

درجات الحرارة المتوقعة للأيام القادمة دمشق السبت: 12/4

الاحد: 15/5

الاثنين: 16/9

الثلاثاء: 16/9

_____________________

المنطقة الجنوبية السبت: 10/3

الاحد: 13/7

الاثنين: 13/4

الثلاثاء: 17/3

_____________________

منطقة القلمون: السبت: 4/-2

الاحد: 5/-1

الاثنين: 5/0

الثلاثاء: 9/2

_____________________

المنطقة الوسطى السبت: 12/6

الاحد: 14/5

الاثنين: 15/7

الثلاثاء: 16/6

_____________________

المنطقة الساحليه السبت: 16/13

الاحد: 19/16

الاثنين: 18/13

الثلاثاء: 18/13

_____________________

المنطقة الشمالية السبت: 11/5

الاحد: 14/4

الاثنين: 16/7

الثلاثاء: 14/5

_____________________

منطقة الجزيرة السبت: 14/9

الاحد: 11/5

الاثنين:15/7

الثلاثاء: 14/8

_____________________

المنطقة الشرقية السبت: 14/5

الاحد: 10/3

الاثنين: 15/8

الثلاثاء: 16/5

_____________________

ويحذر في ساعات الليل والصباح الباكر من تشكل الضباب الكثيف في المناطق الداخلية