ريزان حدو , الجيش السوري يستطيع التواجد في أية منطقة أو حي في عفرين

ريزان حدو , الجيش السوري يستطيع التواجد في أية منطقة أو حي في عفرين

قال المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين ريزان حدو إن الجيش السوري يستطيع التواجد في أية منطقة أو حي في مدينة عفرين طالما أن هذه المدينة تُعتبر مدينة سورية، مؤكداً أن هدف الوحدات هو الحفاظ على وحدة سوريا.

ورحب حدو بكل سوري يساعد وحدات حماية الشعب الكردية في مواجهة “العدوان التركي”، مضيفاً “علينا أن نكون كسوريين في خندق واحد لمواجهة الغزو التركي والجماعات المسلّحة”، وتابع حدو “نرفض الاحتلال التركي لبلدنا وسنقاوم حتى آخر رمق”، مشيراً إلى أن “التركي في وضع مهزوم ومأزوم في عفرين.. وأن المدينة ستشهد احتفالات النصر قريباً”.

واعتبر حدو أن وحدات حماية الشعب الكردية تدافع اليوم عن المدينة ضد لصوص ومرتزقة إضافة إلى إرهابيين يمثلون بالجثث، على حد تعبيره.

وفي إطار آخر، لفت حدو إلى أن الوحدات الكردية سُعدت كثيراً عندما أسقط الجيش السوري الطائرة الحربية الإسرائيلية منذ أيام.

وكان حدو قال في وقت سابق للميادين إن عفرين مدينة سورية وإنّ وحدات الحماية تدافع عن السيادة السورية منذ 27 يوماً.

وأكد حدو أنّ مخطّط تركيا لا يستهدف مكوناً معيّنًا إنما يستهدف الوطن السوريّ برمّته، مضيفًا أن تركيا تعمل على إفشال الجهود الدبلوماسية لحلّ الأزمات وتدعم الجماعات الإرهابية في سوريا كما العراق ومصر وليبيا وقبرص.

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