فصائل الغوطة الشرقية تسخن القطاع الأوسط من جديد

محمد كحيلة

التزّمت للفصائلية يستبق أي حدث حصل أو سيحصل في مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة على التراب السوري.

الغوطة الشرقية التي يطبق الجيش السوري على مسلحيها المنكفئين بمساحة لا تتجاوز 110 كلم مربع، مقسمة إلى ثلاث مناطق للنفوذ بشكل فعلي، إذ يسيطر (جيش الإسلام) على المساحة الأكبر منها ويتخذ من دوما عاصمة له، يليه (فيلق الرحمن) المتحالف مع (جبهة النصرة) واللذان يتمددان في القطاع الأوسط المحاذي للعاصمة، ليتبقى ل (أحرار الشام) منطقة حرستا فقط.

ولمن لا يعلم بعد سلسلة من التناحر الفصائلي في السنوات السابقة، أُنشِئت جبهة طويلة داخل الغوطة الشرقية تفصل القطاع الأوسط عن باقي الغوطة، وتمتد الجبهة من المحمدية جنوبا إلى مسرابا شمالا ،بطول 6 كلم ،يتمرس آلاف المسلحين خلف سواتر ترابية وخنادق على طول الجبهة.

(جيش الإسلام) المتواجد في المحور الشرقي للغوطة لطالما اتخذ من (جبهة النصرة) شماعة للهجوم على القطاع الأوسط -منطقة (فيلق الرحمن)- بحجة مكافحته والقضاء عليه، وجميع هجماته السابقة باءت بالفشل كون الأخيران متحالفين بل منصهرين في جسد واحد.

وبالعودة إلى العنوان الرئيسي للمقال أطلق تحالف (فيلق الرحمن) (جبهة النصرة) استنفارا تاما لعناصره على طول الشريط الفاصل مع (جيش الإسلام) من المحمدية إلى الأفتريس مرورا بالأشعري وبيت سوا وصولا الى مديرة ومسرابا، ذلك بعد ورود معلومات مؤكدة إلى التحالف الإرهابي عن نية (جيش الإسلام) بالهجوم على القطاع الأوسط واقتحام مناطق (فيلق الرحمن) و (جبهة النصرة).

وبالفعل (جيش الإسلام) كان قد حضر مسبقا لشنه هجوما موسعا، بعد تحشيد كبير لعناصره ومجنزراته وعرباته القتالية على تخوم القطاع الأوسط، وارسل عدة دوريات استطلاعية إلى مزارع الأشعري والأفتريس، لتنكشف هذه الدوريات على مسلحي (جبهة النصرة)، مما ادى الى اندلاع اشتباك ضمن المزارع قتل وجرح على إثره من الطرفان.

واستبق هذه التطورات عدة تصريحات للقيادي البارز في تنظيم (جيش الإسلام) المدعو (أبو عمار دالون) فقد اكد على ان (جبهة النصرة) هي العائق الوحيد أمام اي تسوية في الغوطة الشرقية ويجب القضاء عليها واخراجها من كامل الغوطة.

الأمور لن تتوقف عند هذا الحد كما عودتنا فصائل الغوطة الإرهابية، لا بد من أشتعال جبهاتها الداخلية، فالتقوقع في مناطقها الحالية أمر مستحيل، وكل فصيل سيسعى لتوسع على حساب فصيل آخر، بعد تيقنهم أن التمدد في مناطق الجيش السوري ضربا من الخيال.

المصدر: دمشق الآن