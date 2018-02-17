اشتباكات في درعا و ريف دمشق ومقبرة جماعية في الرقة, ما هي أبرزتفاصيل الميدان؟

اشتباكات في درعا و ريف دمشق ومقبرة جماعية في الرقة, ما هي أبرزتفاصيل الميدان؟

دمشق وريفها:

ـ استُشهد شخصٌ وأُصيب آخر جرّاء استهداف المجموعات المسلحة بأربع قذائف صاروخية، ضاحية الأسد بريف دمشق.

ـ سيطر مسلحو داعش على حيي “المليون والمشروع” في مخيم اليرموك جنوب دمشق، بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”، أسفرت عن مقتل 5 من مسلحي “الهيئة”، بينهم مسؤولان، وإصابة آخرين.

ـ اعتقل “جيش الإسلام” يوم أمس الخميس، ما يقارب الـ 20 شخصاً، بينهم عدة أشخاص من “الدفاع المدني” التابع للمجموعات المسلَّحة، في بلدة النشابية في غوطة دمشق الشرقية.

درعا وريفها:

ـ قُتل وأُصيبَ عددٌ من المدنيين، إثر اشتباكاتٍ دارت بين مسلّحي “الجيش الحر” لأسبابٍ مجهولة، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

ـ أُصيب عددٌ من مسلّحي “جيش المعتز بالله – الجيش الحر”، إثر انفجار عبوةٍ ناسفة زرعها مجهولون، بسيارةٍ كانت تُقلّهم في محيط الحاجز الرباعي الواقع بين بلدتي “الشيخ سعد وجلين” بريف درعا الغربي.

ـ أُصيبَ أحد المسؤولين العسكريين في “الجيش الحر” المدعو “عبد الرحمن محاميد”، إثر انفجارِ عبوةٍ ناسفة زرعها مجهولون بسيارة كانت تقلّه، في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي.

ـ أُصيبَ شخصٌ بجروح، إثر إطلاقِ مسلَّحين مجهولين، النار عليه في مدينة انخل بريف درعا الشمالي.

دير الزور وريفها:

ـ استهدفت الطائرات الأمريكية عن طريق الخطأ، مواقعاً لمسلّحي “قسد” شمال شرق قرية الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل 8 مسلّحين من “قسد” وأُسِرَ آخر، إثر هجوم شنته المجموعات المتبقية من داعش على مواقع لـ”قسد”، شمال شرق قرية الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ داهمت “قسد” قرى في ريف الحسكة الشمالي بحثاً عن منشقين عنها.

الرقة وريفها:

– عُثِر على مقبرة جماعية تضمُّ جثامين عشرات الشهداء المدنيين والعسكريين ممن أعدمهم داعش سابقاً، قُرب منطقة الرمثان بريف الرقة.

ـ اعتقل مسلَّحو “قسد” عدداً من أبناء مدينة الرقة في مدينة عين عيسى وعدد من القرى المحيطة بها في ريف الرقة الشمالي، إثر هروبِ 3 مسلَّحين من الجنسية التونسية منتمين لداعش كانوا بسجون “قسد” في مدينة عين عيسى.

ـ قالت تنسيقيات المسلحين إنه في أقل من شهر، تمَّ سحب أكثر من 190 جثة مجهولة الهوية، من تحت الأنقاض في مدينة الرقة، نتيجة قصف طائرات “التحالف الدولي” على المدينة، سابقاً.

حلب وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو أيمن المصري” وأُصيبت زوجته جرّاء إطلاق النار عليهما على أحد الحواجز التابعة لـ “حركة نور الدين الزنكي” على أطراف بلدة الهوتة بريف حلب الغربي.

ـ استهدفت طائرات الجيش التركي بعدة غارات، بلدة شران وقرية بافليون شمال شرق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ استهدف الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه، بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، وقرية “كفر صفرة” شمال جنديرس.

ـ قُتل شخصٌ وأُصيب آخرون جرّاء استهداف “قسد” بالمدفعية الثقيلة بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي.

إدلب وريفها:

ـ اعتقلت مجموعة من “هيئة تحرير الشام” أحد المسؤولين العسكريين في “لواء المثنى – حركة أحرار الشام” المدعو “زياد شعبان الجاري” في مدينة سراقب بريف ادلب الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

حمص وريفها:

ـ قُتِلَ مسلَّحٌ من “الجيش الحر” بانفجارِ لغمٍ أرضي به، على أطراف مدينة الرستن، في ريف حمص الشمالي.