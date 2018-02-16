قبيل الهجوم على الغوطة, محاولة اغتيال لأحد قياديي العميد النمر

في وقت تستعد فيه قوات العميد النمر “سهيل حسن” للهجوم على غوطة دمشق و تحريرها، تعرض قيادي كبير في هذه القوات هو “الرائد دريد عوض” لما وصف بأنها “محاولة اغتيال” عبر رمي قنابل على سيارة ضمن موكب كان فيه، لكن المحاولة فشلت في قتله.

وقالت صفحات سورية إن الرائد “عوض” نجا من الاغتيال، مرفقة ذلك بصور للسيارة المستهدفة وقد بدت عليها آثار الشظايا، دون معرفة أين وقعت الحادثة بالضبط.

ويعرف “الرائد دريد عوض” بكونه من أهم الأشخاص الذين يعتمد عليهم العميد “سهيل حسن”، حتى إنه يلقب بـ”نار النمر”، كناية عن كونه ذراع “النمر” الباطشة.

وتظهر إحدى اللقطات “عوض” وهو بجانب “الجنرال قاسم سليماني” قائد “فيلق القدس”.

وينحدر “عوض” من بلدة الربيعة بريف حماة.