لمناسبة اليوم الأسود , حظر للتجوال في شمال سوريا

حظر تجوال شمل المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، شمال سوريا، لمناسبة «اليوم الأسود» حسب التسمية التي يعتمدها كثير من الأكراد لوصف اليوم الذي اعتقل فيه واحد من أبرز القياديين الأكراد: عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني الذي اعتقل يوم 15 شباط عام 1999.

الإدارة الذاتية بادرت إلى إغلاق الدوائر التابعة لها وتعطيل المدارس الخاضعة لمنهاجها، وألزمت الجميع بعدم التوجه إلى محالهم التجارية أو ممارسة البيع والشراء، كنوع من الاحتجاج على اعتقال أوجلان، الذي اعتقل في العاصمة الكينية نيروبي، ثم اقتياده إلى تركيا، وتؤكد مصادر عدة أن تركيا استطاعت بعد سنوات من المواجهة، التي مازالت مستمرة مع الحزب، أن تعتقل أوجلان بتعاون استخباراتي مع واشنطن وتل أبيب.

في كل عام وتحديداً 15 شباط يتم استذكار المؤامرة والتنديد بها بالاعتصامات والمظاهرات وإغلاق المحال التجارية، ويطالب أنصار الحزب بإطلاق سراح زعيمهم الذي مازال في السجون التركية منذ تاريخ اعتقاله.