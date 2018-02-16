فوضى الطقس, منخفض جوي سيضرب المنطقة السبت وهذا ما ينتظرنا

تقترب الهطولات المطرية من معدلاتها السنوية نتيجة تأثر سوريا بمنخفض جوي عالي الفعالية.

وتوقعت مديرية “الأرصاد الجوية” اليوم، الجمعة 16 شباط، أن يكون الجو بين الغائم جزئيًا والغائم، مع بدء هطول زخات رعدية من المطر اعتبارًا من بعد ظهر اليوم.

ويبدأ المنخفض بالتأثير على المناطق الجنوبية الغربية، ثم يمتد ليشمل جميع المناطق في سوريا.

وتهب رياح شرقية وجنوبية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تنخفض درجات الحرارة صباح غد السبت لتكون أدنى من معدلاتها، بينما تستمر الأجواء غير مستقرة والأمطار غزيرة حتى يوم الاثنين القادم.

وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل السيول في بعض المناطق بسبب غزارة الأمطار، موضحة أن شهر شباط سيشهد هطولات تعوض البلاد عن ضعف الأمطار الذي شهدته في الفترة الماضية، وأن أغلب المناطق ستصل إلى 55 أو 65% من المعدل السنوي بعد هذا المنخفض.

وكان هناك تخوف من تسبب قلة هطول الأمطار بالجفاف ما يشكل خطرًا على الموسم الزراعي لهذا العام والأعوام القادمة، وقلة المخزون لمياه السدود.

وتتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1400 متر، دون حدوث صقيع.

ويكون معدل درجات الحرارة لليوم واليومين المقبلين على الشكل التالي:

دمشق 7/14

القنيطرة 5/13

درعا 7/15

السويداء 6/14

حمص 3/15

حماه 4/17

اللاذقية 9/19

طرطوس 9/17

الحسكة 6/17

حلب 5/13

إدلب 5/13

دير الزور 6/16

الرقة 5/15