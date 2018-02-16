المخابرات الأمريكية, هذا هدف روسيا وإيران من البقاء في سوريا

المخابرات الأمريكية, هذا هدف روسيا وإيران من البقاء في سوريا

اعترفت المخابرات الأمريكية في تقريرها الذي عُرض أمام الكونغرس الأمريكي بتايرخ 13 شباط 2018، بأنّ “الوحدات الكردية” المتمثلة بـ YPG هو امتداد لتنظيم بي كي كي، موضحة -المخابرات- أنّ “الوحدات الكردية” في سوريا تسعى خلف تأسيس حكم ذاتي.

ولفت التقرير الذي جاء تحت اسم (تقييم التهديد العالمي)، والصادر عن المخابرات الأمريكية بحسب صحيفة حرييت التركية، الانتباه بوصفه كلّا من (YPG وPKK) بالميليشيا المتواجدة في سوريا.

وأوضح التقرير أنّ ميليشيا (PKK وYPG) في سوريا تسعى إلى تأسيس حكم ذاتي، لافتا في الوقت إلى احتمالية بقاء الميليشيا في مواجهة مع كل من روسيا وتركيا وإيران.

وذكر التقرير أنّ روسيا وإيران تخططان من أجل البقاء لأطول مدة ممكنة في سوريا، سعيا منهما لضمان حقوقهما فيما يخص اتفاقيات القواعد العسكرية الموقّعة مع سوريا، إضافة إلى اتفاقيات التنقيب عن الغاز والبترول.

ونوّه التقرير إلى أنّ إيران تهدف من خلال سوريا إلى إيصال ممر وصفه بـ “الأسود” تجاه لبنان.

وردّا على تقرير المخابرات الأمريكية قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل: “التقرير لم يقدّم معلومات جديدة، وكل هذه المواضيع ستُناقش لدى مجيء وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون إلى أنقرة”.