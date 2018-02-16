يوتيوب ريد يصل إلى 100 دولة , ما المميز بهذه الخدمة ؟

أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب، سوزان ووجسيكي، أن خدمة “يوتيوب ريد” المدفوعة للبث الموسيقي ستتوسع لتصل إلى 100 دولة حول العالم.

وقالت ووجسيكي خلال مؤتمر “Recode’s Code Media conference” في هنتنغتون بكاليفورنيا، إن يوتيوب سيبحث توسيع خدمة “ريد” المدفوعة “إلى العديد من البلدان الأخرى”، من دون تحديد موعد البدء في تنفيذ خطة التوسع.

وقامت الشركة في هذا الإطار بالتعاون مع أصحاب حقوق المحتوى، وقد وقعت عقودا مع المبدعين المستقلين وشبكات التلفزيون واستوديوهات السينما وغيرها من الشركات الرائدة، بهدف إنشاء محتوى خاص بخدمة “يوتيوب ريد”.

والجدير بالذكر أن الشركة المملوكة لغوغل قدمت خدمة “يوتيوب ميوزيك كاي”، في عام 2015، ما يتيح للمشتركين مشاهدة مقاطع فيديو موسيقية خالية من الإعلانات، ثم تحولت الخدمة إلى “يوتيوب ريد” عام 2016، لمشاهدة أي مقطع فيديو دون ظهور إعلانات.

(روسيا اليوم)