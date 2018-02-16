جيجي حديد تكشف عن المرض الذي تعاني منه

تحدّثت عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني “جيجي حديد” لأول مرة عن معاناتها من مرضٍ يؤثر على صحتها تأثيراً كبيراً، بعد موجة الانتقادات التي طالتها نتيجة خسارتها الوزن.

فكشفت حديد عبر سلسلة من التغريدات على تويتر أنّها تُعاني من مرضٍ يُسمّى “هاشيموتو”، وهو التهاب الغدة الدرقية المزمن وهو أكثر شيوعاً بين النساء.

وأوضحت أن مظهرها النحيف الذي ظهرت فيه مؤخرا هو نتيجة علاج طويل وكتبت: “بالنسبة للذين يتساءلون لماذا تغير مظهر جسدي على مر السنين، لقد تم تشخيصي عندما كنت في الـ 17 من عمري بمرض وعانيت من الالتهابات واحتباس الماء بسببه”.

وأضافت:”على مدى السنوات القليلة الماضية لقد تم علاجي بشكل صحيح وكان المرض قد أثر بدرجة هائلة على قدرة جسدي على التمثيل الغذائي (الأيض) الصحيح”.