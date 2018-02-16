خمس معلومات عن مطار تفتناز العسكري

عاد مطار تفتناز العسكري إلى واجهة الأحداث مجددًا، بعد أنباء عن اتفاق لتسليمه إلى تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية فيه.

وأثارت صور لشاحنات تحمل بقايا مروحيات المطار جدلًا في مواقع التواصل، حيث اعتبرها البعض تمهيدًا لدخول الجيش التركي إليه.

هذه أبرز المعلومات عن المطار بحسب معلومات عنب بلدي:

– اسم المطار الرسمي “قاعدة عفيص الجوية”، وفق بيانات وزارة الدفاع السورية، إلا أنه اكتسب مسمى تفتناز نسبة إلى البلدة الواقعة شمال القاعدة.

– يعتبر المطار ثاني أكبر قاعدة للمروحيات في سوريا، إذ يتسع لنحو 30 مروحية متوقفة عن نشاطها منذ بداية 2013.

– يتوسط المطار عمق محافظة إدلب، ويتيح لمن يسيطر عليه الإمساك بزمام المنطقة، فهو يبعد عن مدينة إدلب (مركز المحافظة) 13 كيلومترًا، وعن سراقب 11 كيلومترًا، وعن قريتي الفوعة وكفريا، آخر النقاط الخارجة عن سيطرة المعارضة، في إدلب نحو ستة كيلومترات.

– سيطرت ميليشيات مسلحة على المطار في كانون الثاني 2013، بعد معركة شاركت فيها كتائب إسلامية أبرزها “حركة أحرار الشام الإسلامية”، “لواء داوود”، “الطليعة الإسلامية”، “جبهة النصرة”.

– رغم أن المطار بقي خارج الخدمة، إلا أن وجوده بيد المسلحين كان ورقة ضغط خاصة على قريتي الفوعة وكفريا.

عدا عن ذلك، بقي المطار خارج الخدمة عسكريًا، وسمح للمراسلين والمصورين بالدخول والخروج إليه والتقاط التسجيلات والصور.

– ليست المرة الأولى التي تتحدث عن دخول الجيش التركي إلى المطار، إذ تحدثت أنباء عن تسليمه، منذ تشرين الأول 2017، بموجب اتفاق “تخفيف التوتر” بين روسيا وتركيا وإيران.

إلا أن هذه العملية تعثرت وسط اعتراض “هيئة تحرير الشام” التي سيطرت على محافظة إدلب إثر اقتتال مع “أحرار الشام”، العام الماضي.

ورغم رفض “الهيئة” رسميًا دخول الجيش التركي، تعمل أنقرة على تثبيت نقاطها في محافظة إدلب، وتدخل أرتالها بمرافقة مواكب لـ “الهيئة”، بحسب معلومات عنب بلدي.

وثبتت تركيا اليوم النقطة السادسة في “جيب إدلب”، في تل الصرمان شرق مدينة معرة النعمان.

بتصرف اوقات الشام