صحيفة تكشف عن الصفقة التركية الأمريكية في سوريا

تطرّق الكاتب التركي المعروف بقربه من الحكومة التركية (عبد القادر سيلفي) في مقال له نُشر أمس على صحيفة حرييت التركية إلى العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن، موضحا أنّ كلا من أمريكا وواشنطن مختلفتان في وجهات نظرهما فيما يتعلق بنقطة بداية الصفقة في سوريا.

وأوضح الكاتب أنّ بلاده لا تُلقي بالا للاتفاق مع أمريكا فيما يخص عملية غصن الزيتون، قائلا: “كما أنّ تركيا لم تبدأ عمليتها العسكرية بالاتفاق مع واشنطن، وكذلك لا تفكر بإنهائها بالرجوع إليها والاتفاق معها”.

ولفت سيلفي إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ترغب ببدء الاتفاقية والصفقة مع الجانب التركي من عفرين، وذلك في محاولة منها لحماية (الوحدات الكردية) في منبج -على حدّ قول الكاتب- موضحا أنّ أنقرة تبدأ صفقتها واتفاقها من شرق الفرات، وذلك من دون الرغبة في نقل منبج وعفرين إلى طاولة الحوار من الأساس.

وأضاف في الإطار ذاته: “واشنطن على دراية بأنّ تركيا بقدر ما تكون قوية على الأرض ستكون قويّة على الطاولة، فبعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التركي أردوغان مع نظيره الروسي بوتين في 8 شباط فُتح المجال الجوي أمام تركيا مرّة جديدة، وبالتالي استؤنفت الأعمال لزيادة نقاط المراقبة في إدلب”.

وأشار الكاتب إلى أنّ القوات المسلحة التركية من جهة تستمر في عمليتها العسكرية في عفرين، ومن جهة أخرى تواصل إنشاء نقطة المراقبة السابعة في مدينة إدلب السورية.

وأردف سيلفي “إنّ تسيير العملية من جهة، والاستمرار بإنشاء نقاط المراقبة من جهة أخرى مؤشر مهم ودليل قوّة على قدرات القوات المسلحة التركية”.

وختم الكاتب مقاله بتأكيده على أنّ تركيا ليست عازمة على عملية عفرين فحسب، وإنّما على عملية منبج أيضا.

تجدر الإشارة إلى أنّ العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة شهدت تدهورا في الآونة الأخيرة، على خلفية مطالبة تركيا واشنطن بسحب قواتها من منبج، وتصريح الأخيرة بالقول (إن استهدفت تركيا منبج فستجدنا أمامها).

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ردّا على التصريحات الأمريكية أشار قبل يومين إلى أنّ العلاقات الثنائية بين البلدين إمّا أن تتحسن أو أن تسوء أكثر، مؤكدا على أنّه لا حلّ ثالث في هذا الصدد، معربا عن فقدان الثقة من الجانب التركي تجاه أمريكا لعدم إيفاء الأخيرة بتعهّداتها لتركيا.

وجدير بالذكر أنّ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يعتزم يوم الجمعة المقبل على زيارة أنقرة، واللقاء بنظيره التركي جاويش أوغلو، بهدف تجاوز المشاكل الثنائية بين الطرفين، وذلك نقلا عن مسؤول من الخارجية الأمريكية بحسب ما نقلته صحيفة حرييت التركية.

اورينت نت