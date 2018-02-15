مصدر في وزارة الكهرباء يوضح سبب التقنين الكهربائي

أكد مصدر في وزارة الكهرباء في دمشق أن الفرق في التقنين ما بين المحافظات في المنطقة الجنوبية و الوسطى و الشمالية و الساحلية ، سببه الاعتداءات المتكررة على محطات التوليد وخطوط النقل الكهربائي في المنطقى الوسطى . مما يؤدي لخروجها عن الخدمة بشكل دائم و متكرر

والفرق هنا ليس سببه إدارة التقنين في الوزارة لذلك تعمل وزارة الكهرباء جاهدة مع الجهات المختصة لتأمين محطات التوليد وخطوط النقل لتتمكن من إيصال الكهرباء لكافة المحافظات السورية و بالتساوي

فيما أعلن وزير الكهرباء في تصريح سابق أن الكهرباء عادت الى محافظة دمشق بشكلها الطبيعي بعد الانتهاء من ورشات الكهرباء من إصلاح العطل الحاصل منذ يومين على خط التوتر العالي 230 كيلو فولط الأرضي المغذي لمحطة تحويل البرامكة التي توزع التيار للمنطقة الجنوبية

وكانت قد أعلنت الوزارة عن تأمين تغذية بديلة بنسبة 50% خلال اليومين السابقين نتيجة العطل المفاجئ ما أدى إلى فرض ساعات تقنين كهربائية على مناطق العاصمة (جودت الهاشمي – الزاهرة – الميدان – دف الشوك – التضامن – باب توما – الشيخ حسن – البرامكة – برزة).

وكان سبب العطل الحاصل نتيجة اعمال الحفر الذي قامت به إحدى المؤسسات الحكومية التي تنفذ أعمالها في مشروع المرسوم 66 خلف الرازي الذي لم يتم إعلام وزارة الكهرباء به مسبقاً لتجنب القطع.

المصدر: يوميات قذيفة هاون في دمشق