رفع أسعار المعاينات في مشفى الأسد الجامعي بنسبة 150 بالمئة !!

بدأ مشفى الأسد الجامعي أول أمس بتطبيق تعرفة جديدة للخدمات الطبية التي يقدمها طالت وفقا لتصريح مدير المشفى جابر إبراهيم القسم الخاص وفقا للحد الأعلى للتسعيرة المعلنة من وزارة الصحة السورية وذلك بدلا من الحد الأدنى المسموح به.

ورأى مدير المشفى أن رفع أسعار المعاينة 150% يعود لكثرة المراجعين الذين يستغلون رخص المعاينة لافتا إلى أن المشفى اختصاصي وليس مشفى عاماً.

مبرراً الزيادة بأن المريض الذي يدفع 500 ليرة أجرة طريق ليس من الصعب عليه أن يدفع 500 ليرة أجوراً للمعاينة، ولن تكون مشكلة أمام قلة دخل المواطنين في الوقت الحالي، مؤكداً جودة الخدمة التي يقدمها المشفى مقارنة بباقي المشافي بما فيها الحكومية ضاربا مثالا على ذلك مشفى المواساة الذي لا يوجد فيه أدوية أو تدفئة مقارنة بخدمات الأسد الجامعي مؤكداً أن الزيادة تتناسب مع الخدمات المقدمة للمريض من خلال تأمين كل الأدوية والخدمات مشدداً أن المشفى تؤمن كل احتياجات للمرضى.

وأشار إبراهيم إلى أن المشفى يضم 640 سريراً لا يكاد يخلو السرير من مريض حتى يدخل مريض بدلا منه، لافتاً إلى أن ميزانية المشفى لهذا العام من موازنة وزارة التعليم العالي بحدود 2 مليار وهي أقل من السابق نتيجة فرق سعر الصرف ففي 2010 كان يخصص المبلغ نفسه مؤكداً أن ما تقوم به إدارة المشفى من خلال الأسعار الجديدة لرفع الموارد الذاتية للمشفى ما يسهم إيجابا على الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد إبراهيم أن المقبولين في القسم العام لن يطولهم ارتفاع الأسعار التي ستبقى 15% من قيمة الخدمات الطبية والعلاجية والشعاعية المقدمة، على حين مريض الدرس تم تخفيض سعر المعاينة الخارجية له 25 ليرة لتصبح 375 ليرة.

ووفقا لنشرة الأسعار الجديدة فقد ارتفع سعر المعاينة في العيادات الخارجية للمشفى من 200 إلى 500 ليرة على حين أصبح سعر الاستشارة الطبية 700 ليرة ضمن أوقات الدوام و1200 ليرة خارج أوقات الدوام. ومثلها الاستشارة الطبية في التقارير الطبية. ووفقا للتسعيرة الجديدة فقد تعدت أجرة الفحص الدوري 9000 ليرة وأوضحت تسعيرة المشفى أنه يحق للمريض المراجعة المجانية لمرة واحدة خلال أسبوع.

وبلغ سعر المبيت لليلة واحدة في جناح الدرجة الممتازة 12 ألفاً وفي غرفة الدرجة الممتازة 8 آلاف أما في الغرفة الخاصة فـ5 آلاف.

وحدد القرار أسعار نقل الإسعاف داخل مدينة دمشق بـ5 آلاف ليرة أما خارجها فلكل 100 كيلومتر 10 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن سعر حفظ الجثث في براد المشفى 2500 للمتوفى داخل المشفى و5 آلاف للمتوفى من خارج المشفى.

الوطن