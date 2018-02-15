الدفاعات الجوية السورية تبرز فعاليتها

نجحت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لغارات جوية إسرائيلية في السابع والعاشر من فبراير/شباط 2018.

وقالت صحيفة “إزفستيا” الروسية إن الدفاعات الجوية السورية أظهرت قدرتها على صد الهجمات الصاروخية المكثفة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية وأسقطت الطائرة الإسرائيلية التي خرقت حرمة الأجواء السورية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن ضابط سوري أن وسائط الدفاع الجوي السورية دمرت 13 من الصواريخ الإسرائيلية الـ18 المكتشفة، وأسقطت الطائرة الإسرائيلية التي دخلت إلى أجواء سوريا.

وقال الجنرال ألكسندر غوركوف، قائد سابق لقوات صواريخ الدفاع الجوي الروسية، للصحيفة إن الدفاعات الجوية السورية أبرزت فعاليتها العالية حين تصدت للغارات الجوية في يومي 7 و10 فبراير، لافتا إلى أن إسرائيل استخدمت ضد سوريا صواريخ من الصعب اعتراضها من نوع “كروز”.

وأضافت الصحيفة أن الدفاعات الجوية السورية تضم منظومات “إس-200″ و”بوك” و”بانتسير”.