تجميد حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج في سويسرا بسبب سوريا!

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج أن حساباته البنكية في سويسرا تم تجميدها.

وأكد الاتحاد أن التجميد سببه خضوع رئيسه كيرسان إليمجينوف للعقوبات الأمريكية فيما يتصل بمزاعم عن تعاملاته مع الحكومة السورية، حسب “رويترز”.

ووضع إليمجينوف على قائمة العقوبات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وهو يتولى رئاسة الاتحاد منذ عقدين.

وقال نايغل كوشنر محامي إليمجينوف في لندن إن السيد كيرسان ينفي هذه المزاعم الكاذبة ضده، مؤكدا أنه ليس على علم بتجميد حساباته.

وأكد بنك يو.بي.إس أنه لا يفصح عن عملائه من الأفراد أو المنظمات.

واتهم كيرسان إليمجينوف الاتحاد الدولي للشطرنج، في مارس/ آذار الماضي، بمحاولة الإطاحة به من المنصب.

ويعتزم كيرسان استكمال فترة رئاسته الحالية.