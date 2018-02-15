طهران حول اسقاط الطائرة الاسرائيلية, ما دخلنا !

أكدت طهران أن إسرائيل تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر، نافياً أن يكون لها أي دور في إسقاط الطائرة الإسرائيلية “إف-16”.

حيث نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قوله: “ننفي أي دور لإيران في إسقاط المقاتلة الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه نؤكد على حق الحكومة السورية في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها أمام أي اعتداء”.

وأضاف قاسمي “نطالب المجتمع الدولي بالرد بشكل حازم ومناسب على الاعتداءات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية”، مشدداً على أن إسرائيل تعرض أمن واستقرار وهدوء المنطقة للخطر، مستغرباً من موقف الحكومة الألمانية حول دور إيران في توتير الأجواء بعد إسقاط المقاتلة الإسرائيلية من قبل الدفاعات الجوية السورية قبل أيام.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية السورية أعلنت، يوم أمس، أنها ستسقط أي طائرة تعتدي على سورية مؤكدة على عواقب السياسة الأمريكية التي لا يمكن تداركها و أهمها الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين.