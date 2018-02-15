خلافات و اشتباكات عنيفة , ماذا يجري جنوب العاصمة ؟

جميل قزلو

شنّ “تنظيم داعش” اليوم الأربعاء الرابع عشر من شباط / فبراير الجاري، هجوماً مباغتاً على مواقع “هيئة تحرير الشام” في محور شارع حيفا غرب “مخيم اليرموك” جنوب العاصمة دمشق، وجرت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما استخدم التنظيم، خلال الهجوم، تركس مجنزر، وعبوات ناسفة، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وأفادت مصادر بأنّ التنظيم تمكّن خلال هجومه من السيطرة على معظم حارات شارع “حيفا” عقب انحياز مقاتلي الهيئة منها، فيما قام التنظيم بإحراق عدد من الشقق السكنية ومقرّات الهيئة في المنطقة إثر استهدافها بالعبوات المتفجرّة.

وفي سياق متصل، أعلن تنظيم “داعش” ، عبر وكالته “أعماق” عن “سيطرته على شارع حيفا في مخيم اليرموك إثر مواجهات مع “النصرة”. وبدورها أعلنت الأخيرة عبر وكالتها “إباء” مساء اليوم، عن ” مقتل وجرح العديد من عناصر التنظيم إثر الهجوم العنيف للأخير، على مواقع الهيئة في مخيم اليرموك مما أدى إلى انحياز مقاتليها عن منطقة شارع حيفا وسط المخيم دون سقوط قتلى في صفوفهم “.

يأتي هذا الهجوم بعد توارد معلومات عن وصول أربعة قياديين عرب من تنظيم “داعش” وهم من الجنسيات “جزائرية ومغربية وتونسية وعراقية” لقيادة ماأسمي بحملة “داعش ” للسيطرة على كامل جنوب دمشق عبر تجهيز “داعش” لسيارات مفخخة بغية اقتحام بلدات “يلدا وببيلا وبيت سحم” جنوب دمشق.

أوقات الشام