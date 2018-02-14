بدء الدفع عبر تطبيق واتسآب

بدأ مسؤولون من “فيسبوك” هذا الأسبوع بإجراء تجربة محدودة في الهند، حيث يتواجد أكبر عدد من مستخدمي تطبيق “واتساب” على مستوى العالم.

واشترط من أجل استخدام “واتساب”، أن يكون التطبيق متصلاً بالحساب المصرفي.

وقد تم دمج خيار إمكانية الدفع عبر واتسآب في التطبيق قبل عام تقريبًا، لكنه كان في وضع إيقاف التشغيل.

ولكن فقط هذا الأسبوع، بدأ فيسبوك بتجربة محدودة في الهند لاختبار مدى أمان وثقة طريقة الدفع “الرقمية”.

ومن أجل استخدام خيار الدفع، يحتاج المستخدمون إلى تحديد هويتهم بجانب أرقام هواتفهم، علاوة على اتصال التطبيق بالحساب المصرفي الخاص بهم، ومن ثم الحصول على التصريح لاستخدام واجهة الدفع الحكومية الموحدة التي تم إلحاقها بالتطبيق.

ووفقاً للصحف الهندية، فإنه يمكن للمستخدم أن يختار من بين مجموعة مختارة من البنوك بما فيها البنك الوطني في الهند لإجراء عملية الدفع.

(الأهرام)