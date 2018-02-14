إليكم كيفية تعطيل الإعلانات في فيسبوك

عادة ما تجمع شبكة فيسبوك البيانات عن المستخدم لعرض الإعلانات بما يتناسب مع اهتماماته ومتطلباته الشخصية.

لذلك ينصح خبراء الأمان بضرورة مراجعة بنود قائمة “Settings/Ads” “الإعدادات/الإعلانات” من وقت إلى آخر، حيث يُدرج في هذه القائمة الصفحات المتعلقة بالإعلانات، والتي تُحدد بالزر “Like””أعجبني”، أو الاستجابات والتفاعلات، التي قام بها المستخدم مع المعلنين.

ويُمكن للمستخدم تحت بند “Your information” “معلوماتك” التعرف على السمات والخصائص المرتبطة بالإعلانات، والتي قامت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة بتخصيصها للمستخدم، وتحت هذا البند أيضاً يمكن للمستخدم تحديد أنه لا يرغب في تلقي أية إعلانات، بالإضافة إلى إمكانية تعطيل الإعلانات، التي تظهر حسب الرغبات والمتطلبات الشخصية عن طريق بند “Ad settings” “إعدادات الإعلانات”.

(د.ب.أ – 24)