طريقة بسيطة لمشاركة قصص إنستغرام على فيسبوك تلقائيًا

طريقة بسيطة لمشاركة قصص إنستغرام على فيسبوك تلقائيًا

يستطيع مستخدمو أندرويد بدءًا من اليوم مشاركة قصص إنستغرام لتظهر بشكل تلقائي على شبكة فيسبوك.

وفيما يلي طريقة المشاركة عبر الخطوات التالية البسيطة:

• بدايةً عليك التوجه إلى تطبيق إنستغرام.

• انقر على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يسار الشاشة للوصول للإعدادات.

• اتجه للأسفل، ثم قم بالضغط على خيار إعدادات القصة.

• الآن قم بتفعيل خيار مشاركة القصص مع فيسبوك.

بعد ضبط إعدادات مشاركة القصص يمكن للأصدقاء مشاهدة القصص على فيسبوك بشكل تلقائي.

والجدير بالذكر أن هذه الميزة ليست متاحة للجميع، ويمكن للمستخدمين العاديين الاستفادة منها فقط، أما صفحات الأعمال فلا يمكنها في الفترة الحالية استخدام هذه الميزة.

(24 – البوابة)