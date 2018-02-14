بالصورة , تمزيق مدفع الدبابة التركية ليوبارد في سوريا

تناقلت مواقع الإنترنت صورة للدبابة التركية “ليوبارد”، التي أصيبت بأضرار فادحة في سوريا، حيث تم تمزيق مدفع الدبابة.

ظهرت على موقع “تويتر” صورة دبابة مع جزء مكسور من المدفع. ولم تذكر الظروف التي أدت إلى تمزيق المدفع.

وعلق أحد المستخدمين على صورة الدبابة: “يبدو أن الدبابة الألمانية “ليوبارد” غير كافية للحرب في سوريا”.

وأشار المستخدمون أن هذه الدبابة، التي صنعت لحرب الدبابات مع المركبات المدرعة الروسية، لا تجدي نفعا في معارك المدينة، خاصة أن “ليوبارد” يملك حماية ضعيفة من الصواريخ.

وقال أحدهم إن المدفع لم ينظف جيدا ما أدى إلى تمزقه.

ومن الجدير بالذكر أن فيديو آخر لتدمير دبابة “ليوبارد” من قبل الأكراد في سوريا، ظهر على شبكة الإنترنت في وقت سابق.