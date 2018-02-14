في تصريح ناري لهيثم مناع, صفّقنا لجيشنا البطل حين أسقط الطائرة الإسرائيلية

اعتبر هيثم مناع، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري، إن مؤتمر سوتشي في روسيا “حققّ ما لم يتحقق في 4 سنوات”.

مناع قال في حديث تلفزيوني أمس، إنه “لا يحقّ لأحد أن يرفض أو يعدّل بمخرجات حوار سوتشي”، معتبراً أنه “مسار تكاملي مع مسار جنيف ونصر لسورية وليس لخلق انفصام وصراع بين مسارين.

وأضاف المعارض السوري أنّ “المقاطعين لسوتشي يتابعون وينسّقون معنا خطوة بخطوة”، كاشفاً أن الأميركيين هم من أقنع الكرد بالتغيب عن مؤتمر جنيف، رافضاً أن يدّعي أحد بأنّه الممثل الوحيد للكرد في سورية.

كما تطرّق مناع إلى الوضع في مدينة عفرين، قائلاً إنه “من الخطأ أن يرفض البعض تسليم الأمن في المدينة للشرطة في سورية”، متمنياً على “الوطنيين الكرد” أن يتنبّهوا إلى أنّ “المشروع الأميركي في شرق سورية مدمّرٌ لهم بالدرجة الأولى، وأنّ المشروع الأميركيَّ ليس لمساعدة الكُرد بل لتدميرهم وفتح حربٍ مفتوحةٍ مع تركيا.

وأردف أن القاعدتين الأميركيتين شرق سورية تسيطران على ثروات سورية، وشدد على أنّ الوجود الأميركي في سورية هو لتقسيمها وللسيطرة على سد الفرات والطبقة وعلى النفط.

وحول إسقاط الجيش السوري لطائرة إسرائيلية معادية، قال مناع “نعتبر الجيش السوري بدفاعه عن الأرض ضد إسرائيل ينال محبة واحترام كل السوريين، وصفّقنا لجيشنا البطل حين أسقط الطائرة”.

مناع الذي أشار إلى وجود محاولة من اللوبي الإسرائيلي في أميركا وأوروبا لخرق المعارضة السورية، وصف السوريين الذين يتعاملون مع إسرائيل بأنهم “ليسوا أكثر من حثالة”، موضحاً أن المعارضة ستنشر وثائق وأسماء كل من تعامل أو تعاون مع إسرائيل.

عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري شدد أيضاً على أنّ الأغلبية الساحقة من المعارضة “لديها موقف وطني واضح من العدو الإسرائيلي”، مضيفاً “خرجنا بمظاهرة أمام الأمم المتّحدة رفضاً لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل”.

وكالات