في حدث استثنائي, شاب يصطاد سمكة ضخمة بسنارة في الحسكة ويبيعها بهذا السعر ؟!

في حادثة غير مسبوقة، تمكن الشاب بوزان علي محمد من ريف المالكية في الحسكة من اصطياد سمكة كبيرة جداً، ليصبح الصياد حديث الناس في المنطقة، ويحقق شهرة كبيرة، خاصة أنه بوصوله إلى نهر دجلة وممارسة مهنته المفضلة، يتحدى الاحتلال التركي، الذي يطلق الرصاص الحي على كل شخص يقترب من النهر، وهو النقطة الفاصلة بين الحدود السورية والتركية.

يقول أحد أهالي المالكية إن الحدث يُعد استثنائياً على مستوى المنطقة الشرقية بأكملها، خاصة أن علي لا يملك سوى سنارة صغيرة وكان وحيداً لحظة اصطياد السمكة.

بلغ وزن السمكة 120 كيلوغراماً وبلغ طولها نحو 220 سم، وقد بيعت في المالكية بسعر تجاوز 225 ألف ليرة.

المصدر: هاشتاغ سيريا