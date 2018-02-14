متى يعاقب الزوج والزوجة على الزنا حسب قانون العقوبات السوري ؟

القاضي ياسين القزاز

متى يعاقب الزوج والزوجة على الزنا؟، وما هي الأدلة لإثبات هذا الجرم على كل منهما وشركائهما حسب قانون العقوبات السوري؟.

الزوجة تعاقب دائماً على الزنا ويمكن أن تثبت الجريمة عليها بجميع وسائل الإثبات وتعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، أما شريكها فيعاقب دائماً ولكن لا تثبت الجريمة بحقه إلا بالإقرار أو الجنحة المشهودة أو الوثائق التي كتبها بخط يده، ويعاقب بنفس عقوبتها إن كان متزوجاً وإلّا فالحبس من شهر إلى سنة.

أما الزوج فلا يعاقب إلّا على الزنا في منزل الزوجية أو اتخذ له خليلة جهاراً وتثبت الجريمة عليه بجميع وسائل الإثبات ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، أما شريكته فتعاقب دائماً وتثبت عليها الجريمة بجميع وسائل الإثبات وتعاقب بنفس عقوبته.

والجدير بالذكر أنه لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي، وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي، ولا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلّا والزوج معاً.

و لا تقبل الشكوى من الزوج أو الولي الذي تم الزنا برضاه.

ولا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزواج أو الولي.

وإن إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين كما تسقط الشكوى إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة.

المصدر: دمشق الآن