القبض على عصابة تمتهن تزوير التأجيل في دمشق وأخرى سرقت رواتب موظفين بحماة

القبض على عصابة تمتهن تزوير التأجيل في دمشق وأخرى سرقت رواتب موظفين بحماة

تمكن فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد بإدارة الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على عصابة تمتهن أعمال تزوير تأجيل أداء خدمة العلم بالإضافة إلى موافقات السفر وذلك باستخدام أختام مزورة ومنسوبة لعدة شعب تجنيد.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن “أفراد العصابة اعترفوا بقيامهم بالجرم المنسوب إليهم” موضحا أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية “لتدقيق كل المعاملات بهذا الخصوص وتقديم الموقوفين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل”.

إلى ذلك ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي بحماة القبض على عصابة قامت بسرقة رواتب موظفي العيادات الشاملة بالمحافظة.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن أحد أفراد العصابة “اعترف بالتخطيط مع أحد الممرضين والمراقب الفني بالعيادات الشاملة لسرقة الرواتب من غرفة المحاسب بعد متابعته والتأكد من وجود رواتب الموظفين في مكتب المحاسبة”.

كما اعترف المقبوض عليه بقيام العصابة بسرقة مبلغ أثني عشر مليون ومئة وتسعة وثمانين ألف ليرة سورية من خلال دخولهم إلى غرفة المحاسب في الليل بمفتاح مطابق موجود مع أحد موظفي العيادات الشاملة المشترك بعملية السرقة.

المصدر :وكالات