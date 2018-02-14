اليكم سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال أسبوع

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تقلبات طفيفة في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك بعد حالة من الاستقرار النسبي شهدها سوق الصرف خلال الفترة القريبة الماضية، ليتم تداوله عند مستوى 465- 470 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وتعود هذه التقلبات في جزء كبير منها، حسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مركز دمشق للدراسات والأبحاث “مداد” إلى الأوضاع السياسية والأمنية المضطرب والتي تنعكس سلباً على ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي.

في حين مازالت الليرة السورية تتلقى الدعم من الاستقرار النسبي في حجم الحوالات الواردة من الخارج ومن تحسن أداء القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والخدمات والتجارة الخارجية والتي تتجلى في زيادة عدد المعارض الدولية المقامة والوفود الاقتصادية التي تزور سورية، إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأمريكي/الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

فيما تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليتخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 574 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 583 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 1.54%.

كما ارتفعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 1.17%، لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 535.26 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 541.6 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.

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