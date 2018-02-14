نظام أندرويد P الجديد ينذرك فى حال تسجيل الطرف الآخر للمكالمة

كشفت تسريبات سابقة عن بعض المزايا الخاصة بنظام أندرويد P الجديد من جوجل، واليوم ظهرت معلومات حول ميزة جديدة من شأنها لإنذار المستخدمين عند تسجيل مكالماتهم من قبل الطرف الآخر.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، وسيجب على شركات الاتصالات دعم الميزة الجديدة التى تحافظ على خصوصية المستخدمين وتحميهم من التجسس والتنصت على مكالماتهم، ففى البداية سيتم اكتشاف تطبيق لتسجيل المكالمات وسيتم وإدراج نغمة تحذيرية تصدر كل 15 ثانية أو إبلاغ المستخدم أن المكالمة يتم تسجيلها.

وستسمح هذه الميزة بإقامة دعوات قانونية فى جميع الدول التى تتطلب موافقة كلا الطرفين عند إجراء مكالمة هاتفية، فحتى الآن تتطلب معظم الدول أن يكون طرف واحد على بينة من تسجيل المكالمات الجارية، ولكن لحسن الحظ، فإنه من غير القانونى تسجيل مكالمة هاتفية دون إعلام جميع الأطراف فى اثنتى عشرة ولاية وهم كاليفورنيا وكونيتيكت وفلوريدا وهاواى وإلينوى وماريلاند، وماساتشوستس ومونتانا ونيفادا ونيو هامبشاير وبنسلفانيا، وواشنطن.

ورغم أن الأمر سيبدو مزعجا، إلا أنها ميزة تركز على الخصوصية، وسوف تجلب بالتأكيد راحة البال للكثير من مستخدمى الهواتف الذكية حول العالم.