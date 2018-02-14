كيف سيتحول جسدك إلى مصدر لشحن هاتفك؟

طور العلماء جهازًا جديدًا، يولد الكهرباء من جسدك عن طريق وضع شريحة معدنية، عندما تتصل بـ”جسدك” فيمكنها أن تولد الكهرباء، عن طريق حركات بسيطة منك مثل: ثني إصبعك.

وبحسب موقع “ميرور”، يبلغ حجم الشريحة المعدنية 1.5 سم، ومصنوعة من طبقتين رقيقتين من الذهب وبينهما سيليكون.

وقريبًا سيصبح البحث عن مقبس كهربائي، لوضع هاتفك على الشحن من الماضي، فالشريحة تستطيع إنتاج الكهرباء، عندما تقوم بالحركة، فيتولد الاحتكاك بين طبقتي الذهب، وهذا يؤدي إلى تدفق الإلكترونات ذهابًا وإيابًا بين طبقات الذهب، وبالتالي تنتج الطاقة.

وفي التجارب الأولية استطاعت الشريحة المعدنية أن تنتج طاقة مقدارها 124 فولتًا، وأضاءت 48 ضوءا في وقت واحد.

وقال الباحث الرئيس “تشياوتشيانغ غان”، من جامعة “بافالو” بنيويورك، لمجلة “علوم النانو” العلمية: “لا أحد يحب أن يكون مربوطًا بمقبس للتيار الكهربائي، أو أن يضطر إلى اصطحاب شاحن المحمول”.

وأضاف: “الجسم البشري هو مصدر وفير من الطاقة، لذا فكرنا لماذا لا نسخرها لإنتاج طاقتنا الخاصة؟”.