الإعلان عن أول هاتف مزود بـ3 كاميرات ومواصفات خيالية

اعتادت شركة “هواوي” أن تولي اهتمامًا كبيرًا لجودة الكاميرا، لذلك لم يكن غريبًا أن تعلن الشركة الصينية الرائدة عن هاتفها الأحدث والأول من نوعه “هواوي بي 20” بمواصفات خيالية .

وبحسب وكالة أنباء “سبوتنك”، أشارت تقارير صحفية إلى أن هاتف “هواوي” الجديد سيكون مزودًا بثلاث كاميرات خلفية، وسيتم الكشف عن هاتف “هواوي بي 20” في مؤتمر صحفي عالمي بتاريخ 27 مارس المقبل.

وستطلق “هواوي” نسختين من هاتفها الجديد، أحدهما “بي 20″، والثاني “بي 20 بلس”، والاثنان سيكونان مزودين بكاميرا خلفية ثلاثية، ومن المنتظر أن تكون تلك الكاميرا الأقوى والأفضل في عالم الهواتف الذكية حتى الآن، حيث سيتم تزويدها بمنظومات “ذكاء صناعي”، قادرة على تحديد المسافات ومعالجة الصور واختيار الأفضل جودة والأكثر دقة لحفظها، كما ستوفر زاوية تصوير واسعة بصورة كبيرة، وإمكانية عزل أي عوامل خارجية، لكن لم تحدد التقارير حتى الآن مجمل البيكسلات الذي ستتمكن الكاميرات الثلاث من التقاطها في أي صورة.