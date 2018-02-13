أخبار سارة لمالكي العقارات المتضررة بحلب

أصدر المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب قراراً يقضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الحرب من رسوم رخص البناء.

وبين مدير الشؤون الفنية بالمجلس عمر كبصو لتلفزيون الخبر أنه “تم تشكيل لجنة لدراسة الأضابير واقتراح الإعفاء لتطبيق القرار، مؤلفة من نائب رئيس مجلس مدينة حلب رئيساً وعضوية كل من مدير الشؤون الفنية ومدير الشؤون المالية ومدير الشؤون القانونية”.

وأوضح كبصو أنه “تم تحديد موعد استقبال طلبات الإعفاء من الرسوم اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولغاية ٢٠١٨/١١/١ وذلك في مديرية الشؤون الفنية بالقصر البلدي – الطابق التاسع”.

وأضاف: “هذا القرار يخص المناطق المستقرة تنظيمياً ويستثنى منه مناطق المخالفات والمناطق غير الخاضعة للدراسات التنظيمية”.

ويلجأ العديد من أهالي الأحياء المحررة في مدينة حلب إلى إعادة تأهيل منازلهم أو محلاتهم المتضررة على نفقتهم الشخصية، في حال كان حجم الضرر مقدور عليه من قبلهم، لتبقى الأضرار الكبيرة التي تحتاج لآليات خاصة بانتظار ورشات مجلس المدينة.

وتعرضت معظم الأحياء الواقعة بالجهة الشرقية من المدينة لحجم دمار كبير، بسبب المسلحين المتشددين الذين كانوا متواجدين فيها، والأضرار تختلف بشدتها من حي لآخر، كمساكن الفردوس التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة انهيارات في أبنية الحي، منها ما كان جزئي ومنها كامل، وبعضها تضرر أساسات يهدد بالانهيار.

تلفزيون الخبر