بـ 3 خطوات فقط , احذف كلّ تغريداتك عن تويتر

نعيش في عصر يتصيد فيه البعض أخطاء البعض الآخر بهدف التشويه، وما أسهل انتشار تغريدة أو منشور أو مقطع فيديو، على شبكات التواصل الاجتماعي لتحدث لغطاً بين القال والقيل. وعدد قليل جداً من المستخدمين وبعض المؤسسات المجهزين مهنياً ومالياً وعقلياً لمواجهة مثل هذه العواصف، سوى بعض الشركات الكبيرة التي تملك متخصصين للتعامل مع هذه الأمور.

وباستنثناء عدد قليل جداً من المستخدمين وبعض المؤسسات المجهزة مهنياً ومالياً وعقلياً لمواجهة هذه العواصف، لا يملك المستخدم العادي إمكانيات كبرى للتغلب على هذه المشكلة، مثل بعض الشركات الكبيرة التي تملك متخصصين للتعامل مع هذه القضايا.

ومن بين هذه الشبكات تويتر، وبإمكان المستخدم حذف تاريخه على تويتر بـ3 خطوات نستعرضها فيما يلي:

الخطوة الأولى: اختيار خدمة متخصصة لذلك

تتوفر العديد من الخدمات التي تساعد المستخدم على حذف تاريخه على تويتر أو التحكم فيه، بعضها مجاني وبعضها الآخر برسوم.

من أشهر هذه الخدمات “TweetDelete” أداة ويب مجانية تساعد المستخدم على حذف تاريخه من على تويتر وضبط وقت معين لحذف التغريدات المستقبلية.

أو من الخدمات “TwitWipe” وهي مجانية أيضاً، لكن إذا أراد المستخدم خدمة أكثر قوة، فبإمكانه تجربة “TweetDeleter” مقابل اشتراك شهري بـ 5.99 دولارات، تساعد على حذف 3000 تغريدة في اليوم، وهناك خيار آخر بعد اشتراك بـ 8.99 دولارات شهرياً، يسمح للمستخدم بحذف تغريداته على تويتر دفعة واحدة وتحميل الأرشيف.

ومن الخدمات المتوفرة أيضاً “TweetEraser” وهي مشابهة للخدمة المذكورة سالفاً، ويبلغ الاشتراك الشهري فيها 6.90 دولارات، وتضمن للمستخدم استيراد أرشيف تويتر ودعم عدة حسابات وخالية من الإعلانات.

الخطوة الثانية: أرشيف تغريدات تويتر

قبل الدفع للحصول على الخدمات السابقة يجب على المستخدم تحميل وحفظ أرشيف التغريدات بأمان داخل ملف.

وللقيام بذلك، يجب الذهاب إلى “اعدادات” ثم النقر على “بياناتك على تويتر” ثم النزول لأسفل إلى “أرشيف تويتر”، ثم ترسل إلى البريد الإلكتروني الخاص متبوعة بحساب تويتر، لإرسال الملف على شكل ملف مضغوط، ثم فتحه وتصفح تاريخ تويتر قبل حذفه نهائياً.

الخطوة الثالثة: مسح تاريخ التغريدات وتعيين وقت محدد

تتيح خدمة “TweetDelete” المجانية حذف 3200 تغريدة على دفعات، بعد توزيع التغريدات وتعيين أوقات محددة، فإذا غرد المستخدم 15 ألف مرة، فهو بحاجة إلى استخدام الخدمة 5 مرات، وتتم العملية بسلاسة، وتحذف التغريدات وفق الفترة الزمنية المحددة مسبقاً من قبل المستخدم، وبالإمكان حذف الجدولة بإلغاء “Activate Tweetedelete”.

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