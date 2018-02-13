ماذا يحدثُ في سجنِ الحسكةِ المركزيّ؟ وهل باتَ قاعدة أمريكية ؟

جميل محمد

سجنُ الحسكةِ المركزيّ من أكبرِ السجونِ في المنطقة، تمَّ بناؤهُ عام 1958 خلالَ الوحدةِ بين سوريَةَ ومصر، أُطلِقَ عليه سابقاً سجن فرعون لمساحتِهِ الواسعةِ وحصنه المنيع، ولاحتوائِهِ على مهاجعَ خمسة تُشبه أصابعَ اليد.

السجنُ يقعُ في منطقةٍ صخريّةٍ مرتفعةٍ تتوسّطُ حيي الليلية وغويران، وعلى جانبيه نهر الخابور وعددٌ من المقارّ الأمنيّةِ التابعةِ لحفظِ الأمنِ والنظام ومحطّة محروقاتٍ تابعةٍ لقيادةِ شرطة المحافظة قبلَ سيطرة الوحدات الكرديّة عليها منتصف عام 2016 .

والسجنُ واحدٌ من السجونِ التي تُحكِمُ الوحداتُ الكرديّةُ سيطرتها عليه، وخلالَ تطوّراتِ الأزمةِ السوريّة كانت الوحداتُ الكرديّةُ قد استولت على أهمّ سجنين في المحافظة “المركزيّ” بالحسكةِ، و”علايا” في مدينةِ القامشلي، وتستخدمُ الأخير حاليّاً لتنفيذِ أحكامِ الجرائمِ والجُنحِ والمخالفات .

الوحداتُ الكرديّة نقلت إلى سجنِ الحسكةِ المركزيّ 40 سجيناً بعضهم محكومٌ بجرائم قتلٍ، وأطلقت سراحهم في وقتٍ لاحق؛ ليصبح السجنُ خالياً بشكلٍ كامل من العناصر، وتستخدمهُ الوحداتُ في استقبالِ عناصر التنظيمِ الإرهابيّ داعش الذينَ أخلاهم الأمريكيّ من أريافِ ديرِ الزورِ والرقة والحسكة.

وأعربَ بعضٌ من أهالي حي غويران في حديثِهم لوكالة أنباء آسيا عن قلقِهم فيما يحدثُ داخلَ بناءِ وأسوارِ السجن، وأنَّ كمّياتٍ كبيرةٍ من مواد البناء تدخل إلى السجن من أجل تشييد تحصينات جديدة، وتجهيزها بخطوطِ توتّرٍ كهربائيٍّ بالإضافةِ إلى فتحِ أبوابٍ خلفيّةٍ للسجنِ غير مُواجِهةٍ لمنازلِ الأهالي .

وبيّن الأهالي “أنَّ الاهتمامَ بالسجنِ يُؤكّدُ أنّ القوّاتِ الأمريكيّةَ باتت تستخدمهُ وقد تُحوّلهُ لمركزٍ جديدٍ لقوّاتِها، فالسجنُ بَقِيَ لفتراتٍ طويلةٍ خارجَ الحساباتِ والاهتمامات، فالوحداتُ الكرديّةُ كانت على وَشَكِ تسليمِ السجنِ وكتيبة حفظ الأمنِ والنظام وفرع الهجرة والجوازات للدولةِ السوريّةِ، إلّا أنَّ تطوّراً ما قد حصلَ، وفجأةً امتنعَ الجانبُ الكرديّ عن إدراجَ السجنِ في مفاوضاتِه مع الدولةِ السوريّة .

واعتبرَ الأهالي أنّ تكرارَ حالاتِ هبوط ِالحوّاماتِ الأمريكيّة في حرمِ السجنِ على مدارِ ثلاثة أيّامٍ وبمعدّلٍ من 2 إلى 3 عمليّاتِ هبوطٍ في اليومِ دليلٌ واضحٌ على تسليمِ السجنِ للقوّاتِ الأمريكيّة، فهي قامت بنقلِ أسلحةٍ لداخلِ السجنِ ونقلتَ عناصرَ من داعش وأبقت على آخرين وهذا ما أكّدتهُ مصادرُ رسميّةٌ في المحافظةِ لوكالةِ أنباء آسيا.

مصدرٌ مُطّلعٌ أبدى عدم ارتياحٍ من هذهِ الخطوةِ ولا سيّما أنَّ السجنَ المركزيّ يقعُ ضمنَ مركزِ المدينةِ، وهذه النقطة الأُولى للأمريكيّين داخلَ المدنِ، وما يُثيرُ الغرابةَ أنَّ السجنَ المركزيّ مواجهٌ تماماً للمربّعِ الأمنيّ وسطَ المدينةِ، الأمرُ الذي يُثيرُ تساؤلاتٍ عدّة تتعلّقُ بالفترةِ القادمةِ بالنسبةِ للمحافظة .

إلى ذلكَ شَهِدَت الفترةُ الماضيةُ عمليّاتِ اعتقالٍ ومُداهماتٍ نفّذها جنودٌ أمريّكيون في مدينةِ وأريافِ الحسكة، ففي نهايةِ الشهرِ الفائت داهمت عشرُ آليّاتٍ أمريكيّةٍ مساكن الشرطة في حي الصالحيّة بمدينةِ الحسكة واعتقلت 3 أشخاصٍ من أهالي ديرِ الزورِ المقيمينَ في الحي منذُ بدايةِ الأزمة، ويعملون ببيعِ الخضارِ بحسبِ رواية أهالي الحي .

وفي السادسِ من الشهرِ الجاري دﺍﻫﻤت ﻗوّاﺕٌ ﺃﻣرﻳكيّةٌ ﺧﺎﺻّﺔٌ ﻗرﻳﺔَ “ﺍﻟﻌطﺎﻟﺔ” ﺑريفِ ﺍﻟﺤﺴكةِ ﺍﻟﺠﻨوﺑﻲّ، ﻭﺍﻋﺘﻘﻠت ﺃﺭﺑﻌﺔَ ﻣدﻧﻴّﻴنَ ﻭﺍﻗﺘﺎﺩﺗﻬم ﺇﻟﻰ ﻣﻘرِّ ﺍﻟﻘوّﺍﺕِ ﺍﻷﻣرﻳكيّةِ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛن “ﺍﻟﺠﺒﺴﺔ” ﺑﻤدﻳﻨﺔِ “ﺍﻟشدﺍﺩﻱ”، وبحسبِ مصدرٍ في المنطقةِ بيّنَ المعتقلِينَ صيدلانيّ يُدعى جاسم محمود وشخصٌ آخر نازحٌ من دمشقَ يُقيمُ في القريةِ نفسها .

وفي سياقِ الاعتقالاتِ، نفّذت الحوّاماتُ الأمريكيّةُ عمليّةَ إنزالٍ جوّيٍّ على أطرافِ منزلٍ بقرية تويمين 50 كم شرق مدينةِ الشدادي عندَ الحدودِ السوريّةِ العراقيّة، واعتقلت أربعة أشخاصٍ من منزلٍ على أطرافِ القريةِ أحدهم أمنيّ في تنظيمِ داعش الارهابيّ يُدعَى “جاسم العصمان”، أمّا الثلاثة الآخرون هُم بالأساسِ متوارونَ عن مناطقِ سكنِهم الأصليّ مع بدءِ سيطرةِ “قسد” على ريفِ الحسكةِ الجنوبيّ، بحسبِ ما أفادت به مصادرُ محلّية لوكالةِ أنباء آسيا .

آسيا