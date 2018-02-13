أيمن رضا يعلق على شائعة وفاته فماذا قال؟

انتشرت أمس أخبار تفيد بوفاة الفنان السوري أيمن رضا إثر تعرضه لحادث سير حين كان يقود دراجته النارية التي يستخدمها كوسيلة للتنقل بدلاً من السيارة.

حيث نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً ينعي الفنان أيمن رضا وقالت: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. فاجعة جديدة تصيب الوسط الفني .. وفاة الفنان السوري أيمن رضا في حادث دراجة نارية”.

بدوره النجم أيمن رضا خرج صباحاً وعبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” ليرد على الشائعة بطريقة ساخرة وهي الطريقة المحببة بالنسبة له حيث قال: “من مبارح انا ميت !!! .. العما ؟؟ .. والله هلق لدريت .. العمر اللي”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم يعلن أيمن عن أي مشاريع جديدة لموسم دراما رمضان 2018 في حين كان بدأ موسمه بالمشاركة ببطولة مسلسل “فوضى” للمخرج سمير حسين.

في حين أنه انتقد قبل فترة قلة انتاجات الدراما السورية هذا العام والكم القليل من الأعمال المنتجة.

المصدر: سيدتي