بالفيديو, متسابق سوري يرفض مصافحة لجنة ذا فويس

رفض المتسابق السوري علي قاضي مصافحة أعضاء لجنة مدربي “ذا فويس” في حلقته الأولى، والمؤلفة من النجمة الاماراتية أحلام، النجم المصري محمد حماقي والنجمة اللبنانية اليسا وفارس الغناء العربي عاصي الحلاني.

ولم يستدر اي فرد من اللجنة للمتسابق، ما دفعه الى الخروج مسرعاً من على المسرح، بعد عزوف أعضاء اللجنة عن الالتفات إليه، أثناء غنائه على المسرح.

وأدى القاضي أغنية “مالك يا حلوة مالك”، ونال العديد من صيحات الإعجاب من أحلام.

وتميزت الحلقة الأولى بأجواء من الفكاهة والعفوية بين النجوم، والأصوات القوية.

وكان برنامج “ذا فويس كيدز” تعرض أخيراً لهجوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل عدد من الفنانين السوريين بسبب عدم وصول اي متسابق سوري الى المرحلة النهائية.