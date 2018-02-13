بالصورة , عمل جديد عن المرأة يعيد رانيا بيطار للدراما السورية بعد غياب ؟

انتهت الكاتبة السورية رانيا بيطار من كتابة مسلسلها الجديد ” دانتيل ” والذي سيعيدها إلى الدراما بعد غياب ست سنوات وبالتحديد منذ مسلسل ” بنات العيلة ” الذي كتبته رانيا و أخرجته رشا شربتجي .

وعن قصة العمل الجديد قالت رانيا في حديث لـ ” سيدتي نت ” : دانتيل عمل نسائي بجدارة نغوص فيه في عالم الأنثى لنسحب منه خيوطاً راقية ننسج منها بعض القصص عن هذا العالم الغني المترف بالتفاصيل المشغولة بعناية كقماش الدانتيل الذي يزينون به عادة القماش العادي ليصبح أكثر فخامة و أناقة “.

وأضافت رانيا : ” العمل مؤلف من ثلاثين حلقة ندخل من باب حلقاته الأولى على قصص بناته اللواتي جمعتهن صحبة مدرسة واحدة و كبرن و بقين صديقات و مقربات من بعضهن فلا أجمل من صداقة أيام المرحلة الثانوية صداقة نقية راقية دون مصلحة و لا أهداف ..حيث استمرين بعلاقتهن خلال الحياة العملية حيث تمثل كل واحدة من هؤلاء نموذج و حكاية مختلفة عن الأخريات .

وعن سبب تسمية المسلسل بهذا الاسم قالت : الاسم يعبر بشكل كبير عن المرأة و أنا أردت أن يصل ذلك للجمهور .

وأكدت بيطار أن هناك مفاوضات متقدمة بينها و بين إحدى شركات الإنتاج لكن لا يمكنها الإفصاح عن أية تفاصيل قبل إبرام الاتفاق النهائي رافضة الكشف عن اسم المخرج أو موعد التصوير و قائمة الابطال المرشحين للمسلسل .