ملحن سوري يهاجم لجنة تحكيم ذا فويس ويقول: عاصي الأفضل

اتهم الملحن والموزع الموسيقي «فادي مارديني» لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس» لهذا العام؛ بأنها لجنة هشة، ولا تفقه شيئًا بالموسيقى، واستثنى الفنان عاصي الحلاني

وكان سبب هذا الهجوم تشجيعه لابن بلده المشترك الحلبي «عبود أغوب»، حيث قال مارديني: «الأغنية التي غناها عبود أغنية تحضّرت لتغنى أمام اللجنة القديمة يلي بتفهم شو عم بيقول عبود، بدليل إنه ما فتل غير واحد من اللجنة القديمة والباقي ما فهموا شو عم بيصير لأنه أعلى من مستواهم، عبود مطرب من الطراز الرفيع».

وأكد مارديني أنه هو من اختار الأغنية للمشترك «عبود»، وهو من قام بالتغييرات التي طرأت عليها.

يذكر أن فادي مارديني ملحن سوري، لديه عدد كبير من الألحان والأغاني، التي تعاون معها مع أشهر مطربي الوطن العربي، مثل عاصي الحلاني، ملحم زين، وجاد نخلة، وآخرين.

سيدتي فن