لمن صرف وزير الكهرباء مكافأة مالية مقدارها مليون ونصف المليون ليرة؟

كشفت مصادر خاصة أن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي صرف اليوم الأحد مكافأة مالية تشجيعية لعناصر الجيش السوري وعمال فوج الإطفاء الذين شاركوا في عمليات إخماد الحريق الذي نشب في إحدى محطات التحويل الكهربائية في دمشق.

وأوضح المصدر أن المكافأة الواحدة تراوحت بين 25 و 50 ألف ليرة سورية لكل عنصر ومجموع المكافآت وصلت إلى مليون ونصف ليرة سورية وذلك تقديراً للمشاركة بإطفاء الحريق الذي نشب بعد استهداف محطة التحويل من قبل المجموعات المسلحة وخروجها بالكامل عن الخدمة.

وأضافت المصادر أن المكافآت تم تسليمها للعناصر الذين سبق وأن تم تسجيل أسمائهم من قبل المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية الشركة العامة لكهرباء مدينة دمشق.

المصدر: داماس بوست