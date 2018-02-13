هل تزوج يزن السيد من طليقة شقيق أصالة نصري؟

لقد عادت الشائعات لتطال الفنان يزن السيد، وسيدة الأعمال لما الرهونجي، حيث انتشر خبر زواجهما سراً في دبي، وهذا الخبر انتشر بعد رؤيتهم لأكثر مرة وبأكثر من مكان في دبي، الأمر الذي نفاه الفنان يزن السيد وأكد بأن ما يجمعه بالسيدة لما الرهونجي هو صداقة قوية فسرها الكثيرون كعلاقة حب .

ومن المعروف أن السيدة لما الرهونجي هي سيدة أعمال ومستشارة تجميل للعديد من الفنانيين السوريين، وكانت متزوجة من شقيق ومدير أعمال الفنانة أصالة نصري، السيد أنس نصري، ولديها منه فتاة اسمها أصالة

كما أن الفنان يزن السيد قد أعلن طلاقه منذ فترة من السيدة فلك، وهي من خارج الوسط الفني ولديه منها ولد وحيد اسمه يعرب.