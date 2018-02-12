المسمار, وسيلة لتزوير عيارات الذهب في أسواق دمشق

كشف نقيب الصاغة غسان جزماتي في سوريا، عن حالات تزوير لعيارات الذهب يقوم بها بعض الباعة في مدينة دمشق، حيث يتم التلاعب بالختم والدمغة وتزويرهما بما يوحي أن القطعة الذهبية سواء كانت حلياً أم ذهب ادخار مدموغة.

ووفق ما نقلته صحيفة “الثورة أمس الأحد، فإن جزماتي أشار إلى أن الانتشار الأوسع لهذه الحالات من التزوير هو في الأقراط الولّادية، حيث يتم ضغط القطعة الذهبية بمسمار أو ما شابه، للإيحاء بأن القطعة مدموغة، وبعد ضغط القطعة بمسمار أو برغي يعتقد الزبون أن الختم موجود والقطعة مكفولة، ما يفتح الباب واسعاً أمام بائع الذهب الغشاش للتلاعب بالوزن والعيارات.‏

جزماتي وفيما يتعلق بالذهب وأسواقه محلياً ومبيعاته، بيّن أن غرام الذهب في السوق السورية انخفض عدة مئات من الليرات خلال الأسبوع الحالي، ومقارنة بالأسبوع الذي قبله وصل إلى نحو 400 ليرة دفعة واحدة.

جزماتي أشار إلى أن مبيعات ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية لا تزال قليلة جداً ولا تشكل 10 بالمئة من إجمالي المبيعات اليومية والشهرية وبالأخص في محافظة دمشق، في حين تطغى مبيعات الحلي والقطع الذهبية على المبيعات وتشكل غالبيتها العظمى، معتبراً أن تقلبات الذهب في الآونة الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في قلة الكميات المباعة، ولاسيما من ذهب الادخار.‏

وكالات