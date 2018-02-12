تحالف رباعي ضمنه السعودية لإعادة إعمار سورية!

أعلن المدير الإقليمي للاتحاد العربي للحديد والصلب، محمد سعيد نجيدة، عن تحالف رباعي لإعادة إعمار سورية.

ونقلت صحيفة “الدستور” المصرية عن نجيدة، الثلاثاء 6 شباط، أن هناك تحالفاً مصرياً سعودياً روسياً صينياً لإعادة إعمار سورية.

وأضاف أن مصر سيكون لها دور رئيسي في ملف الإعمار، مشيراً إلى أن الملف سيسهم في تنشيط صادرات مواد البناء خاصة الحديد والصلب ومشتقاته المختلفة.

وكان نجيدة الرئيس الأسبق لشركة الحديد والصلب المصرية، قبل أن يعينه الاتحاد العربي للصلب مديراً لمكتب القاهرة الإقليمي.

ويعد مكتب القاهرة المكتب الإقليمي لاتحاد الصلب العربي، بينما توقف مكتب دمشق بسبب الحرب.

التحالف الرباعي يأتي في ظل التقارب السياسي بين الأطراف، خاصة مع روسيا التي تعتبر حليفاً أساسياً لسورية في مكافحة الإرهاب، وشريك سورية الأول في الملف الاقتصادي بعد توقيعهما عدة اتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد.

ويأتي ذلك بعد إطلاق مبادرة اشتراك بين الاتحاد العام المصري للغرف التجارية، وغرفة التجارة السعودية، ومجلس الأعمال المصري- السعودي لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة في عمليات إعادة إعمار ليبيا وسورية والعراق خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم”، الثلاثاء، عن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، قوله إن هناك اتفاقاً مع السعودية لفتح آفاق جدية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وضخ استثمارات جديدة داخل أسواق ليبيا والعراق وسورية.

وبحسب الوكيل، سيتم تنظيم مؤتمرين موسعين ومعرضين في كل من سوريا وليبيا، خلال نيسان وأيار المقبلين، بمشاركة رجال أعمال وشركات مصرية وعربية.

المصدر :داماس بوست