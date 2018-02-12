تعرف على قوة سوريا العسكرية مقارنة بالإسرائيلية

أعاد حادث الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها النيران السورية الأسبوع الماضي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب المفترضة في المنطقة، وبينها حرب إسرائيلية – سورية.

و كشف موقع Aviation Analysis Wing، المختص في شؤون الطيران، أن المقاتلة الإسرائيلية التي سقطت في سوريا، أسقطت بمنظومة دفاع جوي سوفييتية الصنع من نوع اس 200.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قوات الدفاع الجوي السورية استهدفت المقاتلات الإسرائيلية بمنظومتي “إس-200″ التي صُممت في الستينيات، و”بوك” التي يعود تصميمها إلى أواخر الثمانينيات، بحسب “روسيا اليوم”.

وفي ما يلي مقارنة في القوة العسكرية بين الجيش الإسرائيلي والجيش العربي السوري بتاريخ 2018، بعد الاستنزاف الذي تعرض له الجيش السوري منذ 2011، جراء الحرب التي يخوضها منذ 7 سنوات :

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