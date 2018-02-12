استهداف حافلة ركاب على طريق السويداء دمشق

أصيب عدد من المدنيين اليوم الاثنين، جراء قيام مجهولين بتفجير أربعة عبوات ناسفة على طريق السويداء – دمشق الغربي، وذلك أثناء مرور حافلة ركاب.

وبحسب مصادر أهلية في السويداء، فإنه وأثناء مرور حافلة ركاب تعمل على خط “لبين – دمشق” على طريق السويداء دمشق الغربي، انفجرت عدة عبوات ناسفة زرعها إرهابيون على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة السائق وعدداً من الركاب بجراح “طفيفة”.

المصادر أكدت أن الجهات المعنية وسيارات الإسعاف توجهت مباشرةً إلى مكان الحادث لإسعاف الجرحى، والوقوف على حيثيات انفجار العبوات الناسفة.

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يقوم إرهابيون بوضع عبوات ناسفة على جوانب الطريق واستهداف حافلات الركاب، حيث يقوم الجيش والجهات المعنية بلاحقة الخلايا التي تقف وراء هذه الأعمال الإرهابية والقضاء عليها.