قاضية في دمشق تعتبر من غادر سوريا مخالفاً للآداب العامة, وتصدر حكما ضده !

قامت قاضية في دمشق، بأغرب اجتهاد قضائي في سوريا، وفق تعبير محام وحقوقي سوري معروف.

وذكر الحقوقي ميشال شماس، عبر صفحته في فيسبوك، امس السبت، أن قاضية في دمشق اعتبرت في اجتهادها أن “ترك الشخص البلاد فيه مخالفة للآداب العامة التي استقرت في المجتمع السوري”.

وقال شماس: “أصدرت قاضية الصلح المدني الأولى بدمشق مريم عبد الله العرفي قراراً مثيراً للجدل جاء فيه أن المجتمع السوري نشأ على أن حب الوطن من الايمان وهو مبدأ من مبادىء الشريعة الاسلامية الغراء”.

وأضافت القاضية في تبريرها لإخلاء المستأجر من العقار، بحسب شماس: “ولما كان المدعى عليه قد ترك البلاد وهو يقيم في منطقة من أكثر المناطق أمناً في البلاد وخالف بذلك الآداب العامة التي استقرت في المجتمع السوري وهي من الأمور التي يجب لحظها في تصرفات الرجل المعتاد. وترك وطنه الذي لا يُترك حتى في الفقه المدني إلا في حالة طرد العدو له الأمر الذي يوجب الالتفات عن دفع الجهة المدعى عليها لهذه الجهة”.

وبحسب شماس، فإنه “طبقاً لهذا القرار فإن كل من غادر سوريا يكون خالف الآداب العامة”.

وأشار الحقوقي السوري إلى أن القرار يحمل الرقم “535 أساس 203 لعام 2016”.