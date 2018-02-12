سويسرا تمنح السوريين فيزا إنسانية فما هي الشروط ؟

بعد تفاقم الأزمة الإنسانية للسوريين في دول الجوار و العالم ، و مايتعرض له اللاجئون السوريون من ضغوط و تهديد بالطرد من تلك البلدان

قررت سويسرا في خطوة ضرورية منح اللاجئين السوريين في دول الجوار (لبنان مصر تركيا الأردن ) فيزا إنسانية ، عبر فتحها باب التقدم للجوء الإنساني .

وتقدم هذه الفيزا الإنسانية في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها السوريون في دول العالم .

ويتعين على المتقدمين إثبات وضعهم كلاجئين أو عرضه بمصداقية على الأقل، و بعدها يحدد قانون اللجوء السويسري مصطلح لاجئ والظروف التي تؤهل طالب اللجوء للحصول على حق اللجوء .

فيما يلي أهم الخطوات للحصول على “الفيزا الإنسانية ” لسويسرا في البداية يجب أن تقوم بحجز موعد من السفارة السويسرية في البلد الذي يكون فيه اللاجئ

وهناك بعض المعلومات والنصائح التي يتعين على اللاجئ اتباعها لكي يتم قبوله ويستوفي كل شروط اللجوء

1-لا تخبرهم إنك تريد اللجوء بل إنك تريد تأشيرة إنسانية HUMANITARIAN VISA ,

2-عند مراسلة السفارة السويسرية في بيروت قد لا يتم منحك موعدا ويجب الإصرار عليهم لمنحك الموعد,

3-التزم بالموعد المحدد لك وحاول الحضور بوقت مبكر .

4-يجب تقديم كل الأوراق والثبوتيات باللغة العربية ويجب أن تقوم بترجمتها للغة الإنكليزية لدى مترجم محلف, الأوراق هي:دفتر العائلة,جواز السفر , الهوية الشخصية , إثباتات لتعرضك لأي تهديد أو اعتداء أو أي وثائق تدعم قضيتك أو طلبك .

5-إذا حصلت على رفض للفيزا فذلك لايعني رفضا تاما ويجب عليك أن تقوم بتقديم طلب استئناف بغضون 30 يوما من تاريخ الإضبارة.

6-الأولوية للذين لديهم أقارب بسويسرا.

7-الصليب الأحمر السويسري سيقوم بمساعدتكم وإرشادكم في الكثير من الأمور ,استشيروه دائماً عبر الإنترنت.

إيميل الصليب الأحمر: SYRIEN@REDCROSS.CH

8-جهز الأوراق قبل الذهاب للسفارة من أجل الموعد .

9-سوف تقوم السفارة بتعيين مترجم محلف أثناء حضورك للموعد .

10- في المقابلة الأخيرة لن يتعدى الوقت ساعة واحدة سوف يقومون بأخذ الأوراق منك وأخذ بصماتك .

وهذه إيميلات للسفارات السويسرية في البدان التي يقطن فيها السوريون :

قم بمراسلة السفارات أو القنصليات في الدول التالية :

القنصلية السويسرية في اسطنبول:

IST.VISA@EDA.ADMIN.CH

السفارة السويسرية في لبنان-بيروت:

bey.vertretung@eda.admin.ch

BEY.VISA@EDA.ADMIN.CH

السفارة السويسرية في عمان,الأردن:

Amm.visa@eda.admin.ch

السفارة السويسرية في القاهرة,مصر:

cai.visa@eda.admin.ch

لباقي الدول قم بالدخول إلى الرابط التالي :

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html

وكالات