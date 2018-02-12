في اطار تعاونهما معا,, جبهة النصرة تسلم نقاطها في ادلب لتركيا و الهدف؟

في إطار التحركات التركية المستمرة شمالاً، أكدت مصادر محلية في بلدة تفتناز لـ«الوطن» أن رتلاً عسكرياً تركياً مؤلفاً من 7 آليات دخل المطار أمس بحراسة مشددة من جبهة النصرة، عبر واجهتها «هيئة تحرير الشام»، للقيام بأعمال استطلاع في ثاني أكبر قواعد المروحيات العسكرية في سورية.

وقالت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات مسلحة في إدلب لـ«الوطن»: إن «النصرة»، سلمت المطار بشكل كامل للجيش التركي الذي درس خريطة تضاريسه تمهيداً لإقامة قاعدة عسكرية جوية فيه بخلاف ما يدعي بأن الهدف من الاستيلاء عليه لإدارة نقاط المراقبة التي أسس 5 منها من أصل 12 نقطة.

وذكرت وسائل إعلام معارضة أن «النصرة» سلمت أيضاً قاعدة وادي الضيف بريف إدلب الجنوبي للجيش التركي لإقامة قاعدة عسكرية ثالثة تراقب نقاط المراقبة التي ستنشر بالقرب منها على طريق عام حلب حماة على حين نفى أحد قياديي فرع تنظيم القاعدة في سورية الأمر.

ويقع مطار تفتناز على بعد 17 كيلو متراً من بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين وعلى مفترق طرق تصل بين شمال ووسط وغرب البلاد.

الوطن