الجيش التركي يفقد طائرتين مروحيتين و11 جندي في عفرين السورية

يستمر العدوان التركي على منطقة عفرين شمال غرب حلب وما تزال جبهاتها مشتعلة منذ بدء عدوان (غصن الزيتون) بمشاركة ميلشيات (الجيش الحر) قبل 21 يوماً.

نعت يوم أمس مواقع تركية 11 جندياً قتلوا في عفرين إثر اسقاط القوات الكردية لطائرتي هلوكبتر تركيتين، الأولى في قرية قودة بناحية راجو قتل بها قائدها ومساعده فيما أسقطت الثانية بمحيط منطقة جنديراس كانت تقل 9 جنود قتلوا بعد تحطمها بشكل مباشر، والقتلى بحسب المواقع التركية هم: حسن كوش -هاليس كوجا -قواري كراج -براق آكلاين -أنس ساري صلان- حمزة كاراجا- حسين شاهين- سردار ايكا.

وتابع الطيران الحربي للجيش التركي قصفه على مناطق عفرين فقد استهدف قرى ماساكا وقودي وجالا وشاديا وكوري وحجمانا في منطقة راجو بأكثر من 30 غارة جوية، كما تعرضت ناحية شرا لعدة غارات، وقصفت عشرات البلدات في شمال وغرب عفرين بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، لتسفر هذه الاستهدافات عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وتدمير كبير في الممتلكات.

وفي نفس السياق تدور معارك عنيفة بين قوات العدوان التركي ومليشياته السورية من جهة والقوات السورية من جهة آخرى في قرية عرب ويران بناحية شرا وقرية قودا بناحية راجو وتحدث الناطق الرسمي لفصيل (وحدات الحماية الكردية) عن معارك اندلعت في قرى حمام وحاج و اسكندر وقرية بلوط جنوب غرب ناحية جنديرس، وأعلنت تنسيقيات المجموعات المسلحة عن سيطرة قوات العدوان التركي وميلشياته على قريتي اسكندر وسعرنجكة في راجو وجنديرس، هذا ما نفته القوات الكردية وأكدت استمرار الاشتباكات في البلدتين.

المصدر: دمشق الآن