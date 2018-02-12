بالصورة , تركيا تفتتح أول مدينة صناعية بمنطقة الباب السورية

افتتحت تركيا، أول مدينة صناعية بمنطقة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا، وتم ذلك بمشاركة كل من “شنول أسمر” و”جنكيز أيهان” مساعدي والي غازي عنتاب التركية.

وضعت تركيا، السبت، حجر أساس لأول مدينة صناعية بمنطقة الباب التي احتلتها في عملية “درع الفرات” بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وتأمل تركيا من بناء المدينة الصناعية التي تبلغ مساحتها نحو 561 ألف متر مربع، إلى إعادة تنشيط الحياة التجارية، وتحقيق النمو الاقتصادي في منطقة الباب.

وقال رئيس مجلس الإدارة المحلية لمنطقة الباب، جمال أحمد عثمان لوكالة الأناضول ، إن المدينة الصناعية التي تبعد نحو 5 كلم من مركز مدينة الباب، تعد أكبر تجمع صناعي على مستوى الباب ومنطقة درع الفرات.

وأضاف أن المشروع يحظى بأهمية من أجل اقتصاد المنطقة ومستقبلها، وتوفير فرص العمل، ورفع دخل العاملين فيها.

وأشار إلى أن المدينة الصناعية تتوافر فيها خدمات البنى التحتية، ووحدة معالجة الصرف الصحي، وشبكة مياه كبريتية.

المصدر : الأناضول