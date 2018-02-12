أسبوع دامٍ تشهده العاصمة دمشق, هذا هو عدد الشهداء و الجرحى

أسبوع أو أكثر وسماء العاصمة دمشق تمطر بالقذائف على رؤوس ساكنيها، حاصدةً مزيداً من الضحايا والمصابين، الحصيلة لليوم الأحد 8 شباط، كانت طفلاً شهيداً وثمانية مصابين من المدنيين حتى لحظة كتابة هذه السطور.

حيث أفاد مراسل شام إف إم في دمشق باستشهاد الطفل محمد عمران 12 عاماً وإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار قذيفتين صاروخيتين في حي الفرن وشارع المدارس بمنطقة الروضة في مدينة جرمانا شرقي العاصمة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بأربعة قذائف ضربت في محيط فندق الداما روز وسط دمشق.

لم تسلم السيدة هيام وابنتها سيلين، حين التجأتا إلى منزلهما هرباً من نيران القذائف، لتصيبهما قذيفة في منزلهم بحي الدويلعة السكني، ولم تقتصر القذائف على ذلك حيث طالت انفجاراتها منطقة الزبلطاني وحيي جناين الورد والقصور في منطقة العباسيين شرقي العاصمة دمشق دون تسجيل إصابات واقتصرت أضرارها على الماديات.

أسبوع دامٍ ارتفعت فيه حصيلة الشهداء والجرحى من سكان العاصمة، ليصل إلى قرابة 20 شهيداً وحوالي 141 جريحاً، مرشحة للزيادة مع كل صافرة قذيفة جديدة تدوي في سماء دمشق.

شام اف ام